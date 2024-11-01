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اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يطرح تقاوي البطاطس بـ69.5 ألف جنيه للطن - أخبار كلمتك

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اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يطرح تقاوي البطاطس بـ69.5 ألف جنيه للطن - أخبار كلمتك

اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يطرح تقاوي البطاطس بـ69.5 ألف جنيه للطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - أعلن اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن طرح تقاوي البطاطس المستوردة لموسم 24/25، بـ69.5 ألف جنيه للطن، وذلك لصغار المزارعين الذين قاموا بحجز كمية التقاوي بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.

وأضاف «الشرقاوي» أن ذلك يأتي في إطار في توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار، حيث أن الاتحاد غير هادف للربح ويسعى إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء وجشع بعض التجار والمستوردين بالمغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يسهم في زيادة التكلفة وأسعار المنتجات الغذائية على المواطنين.

وأشار رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة، إلى أنه بعد الإعلان رسميا عن أسعار تقاوي البطاطس هذا العام من قبل الاتحاد كانت هناك ردود أفعال جيدة من المزارعين، مشيدًا بجهود وزير في هذا الشأن، ومشيرا إلى أن الاتحاد هو رمانة الميزان في سوق تقاوي البطاطس.

وأكد «الشرقاوي» أن علاء فاروق وزير الزراعة كان له الدور الأكبر في سرعة اتخاذ القرارات الجريئة والفاعلة في توفير العملة وتسهيل الإجراءات البنكية غير التقليدية التي كان لها أكبر الأثر في تحديد هذه الأسعار التي تتسق وتتناسب مع الجميع.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار في مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوي البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

كما يقوم الاتحاد برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية باستخدام الموبيل لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقة حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بالمزارعين الصغار وتوفير لهم أجود أنواع التقاوي والبذور والشتلات وبأقل الأسعار وذلك لرفع المعاناة عنهم وأيضا لأحدث توازن بأسواق مستلزمات الإنتاج.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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