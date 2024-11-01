التعليم العالي تطلق نموذج إبداء الرغبة للدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:01 مساءً - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق نموذج إبداء الرغبة للدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر"، المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال توفير فرص للقطاع الحكومي لدراسة الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراة، والتدريبات قصيرة الأجل، وذلك في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا يوفر البرنامج تدريبات قصيرة الأجل في مصر للقطاع غير الحكومي.

ويمكن للراغبين التقديم من خلال الرابط التالي:



علمًا بأن الموعد النهائي لملء النموذج في 30 نوفمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أن نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج للقطاع غير الحكومي يُعد نموذجًا مؤسسيًا، وشرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات المتاح لها التقديم وتتضمن (الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والشركات متناهية الصغر والناشئة، وبنوك القطاع الخاص، والجامعات الخاصة المصرية، وتلك التي تم إنشاؤها باتفاقيات خاصة أو دولية، ومنظمات العمل الأهلي).

كما دعت وزارة التعليم العالي كافة المهتمين لحضور جلسة تعريفية عن كيفية استيفاء نموذج إبداء الرغبة للالتحاق ومعايير الاختيار للجهات غير الحكومية التي ترغب في الاستفادة من الفرص التدريبية المقدمة من البرنامج وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2024 في الساعة الواحدة ظهرًا.

ولتسجيل الحضور بالجلسة يُرجى الدخول عبر الرابط التالي:

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للكوادر العاملة بالجهات المذكورة التقدم للحصول على الفرص المُتاحة ببرنامج "رواد وعلماء مصر" فقط في حالة تقدم الجهة التابع لها الموظف بنموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج، حيث لن يتم الالتفات لأي طلب فردي من أي موظف ينتمي لأي جهة لم تقم بتقديم نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل خلال مواعيد العمل الرسمية، عبر البريد الإلكتروني:

ولمزيد من المعلومات عن نموذج إبداء الرغبة للالتحاق من القطاع الحكومي، يمكنكم زيارة الرابط:

https://shorturl.at/5jk3c

لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن برنامج "رواد وعلماء مصر":

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