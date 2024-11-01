معاشات شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام وأماكن السحب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - معاشات شهر نوفمبر 2024.. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ أكثر من 13 مليون مستفيد.

معاشات شهر نوفمبر 2024

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موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

وبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 لأكثر من 13 مليون مواطن، على أن تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، وفقا لقرار وزارة التضامن بـ صرف المعاشات مع بداية كل شهر.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2024

ويوجد عدد من الأماكن التي وفرتها هيئة التأمينات الاجتماعية لكبار السن، لصرف معاشات شهر نوفمبر، ومنها:

- ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصرى.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2024

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر نوفمبر لأصحاب الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.