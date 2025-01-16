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مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:06 مساءً - طروب.. تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم الخميس، الفنانة طروب في برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك هو الأمر الذي جعلها في صدارة التريند خلال الساعات الماضية.

الإعلامية منى الشاذلي تروج لحلقة الفنانة طروب

نشرت الإعلامية منى الشاذلي البرومو الرسمي لحلقة الفنانة طروب من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «في ظهور نادر.. نجمة الستينات الفنانة طروبضيفة معكم منى الشاذلي».

الفنانة طروب مع منى الشاذلي
الفنانة طروب مع منى الشاذلي

موعد عرض حلقة الفنانة طروب

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة طروب في برنامج معكم منى الشاذلي مساء يوم الخميس 16 يناير 2025، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON».

الفنانة طروب مع منى الشاذلي
الفنانة طروب مع منى الشاذلي

وتكون إعادة حلقة الفنانة طروب في برنامج معكم مني الشاذلي يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 12 مساءً بتوقيت مصر.

الفنانة طروب مع منى الشاذلي
الفنانة طروب مع منى الشاذلي

برومو حلقة الفنانة طروب مع منى الشاذلي

خلال لقاء الفنانة طروب مع منى الشاذلي استعادت ذكرياتها التي قدمتها في أعمالها السينمائية وأغاني ما زالت محفورة في الأذهان، ذكرياتها مع عمالقة الفن في فترة الستينات، وتكشف لأول مرة تفاصيل رفضها الزواج من فريد الأطرش، وسر غضب الأطرش من رفضها والقطيعة التي استمرت بينهما لسنوات قبل أن تحدث مصالحة بينهما ويلحن لها من جديد بعض أغانيها.

الفنانة طروب مع منى الشاذلي
الفنانة طروب مع منى الشاذلي

تحدثت طروب صاحبة أغنية «يا ستي يا ختيارة» التي غنت ما يقرب 100 اغنية وشاركت في 30 فيلم سينمائي طوال مسيرتها الفنية عن كواليس حفلاتها التي كانت ترفع دائما شعار كامل العدد في مصر وعدد من الدول العربية. وتكشف طروب عن سر استقرارها في مصر، حتى بعد قرار اعتزالها، وكيف تعيش حياتها الآن بعيدًا عن الأضواء.

الفنانة طروب مع منى الشاذلي
الفنانة طروب مع منى الشاذلي

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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