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مشاهير العرب - محمد يونس يشارك كواليس الجزء الأخير من «المداح» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد يونس يشارك كواليس الجزء الأخير من «المداح» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد يونس يشارك كواليس الجزء الأخير من «المداح» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:46 مساءً - مسلسل المداح.. مع بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل المداح الذي يخوض به الفنان محمد يونس الماراثون الرمضاني 2025، حيث يعد من أكثر الأعمال الدرامية المنتظرة خلال رمضان المقبل في عام 2025، و الذي يشارك فيه نخبة من النجوم.

محمد يونس يروج لمسلسل المداح

شارك النجم «محمد يونس»صورة من خلف الكواليس بجانب النجم «حمادة هلال»أثناء تصوير الجزء الجديد من مسلسل المداح الذي يخوض به السباق الرمضاني عبر حسابه الرسمي.

مسلسل المداح
مسلسل المداح

الجزء الخامس و الاخير من مسلسل المداح

شارك المنتج صادق الصباح الجمهور بمفاجأة حول مسلسل المداح، حيث أعلن أن الموسم الخامس من مسلسل «المداح»سيكون الجزء الأخير.

قال الصباح: «المداح الموسم الخامس والأخير و بوعد الجمهور إن ده الأخير مع إنه مطلوب مننا نعمل 6 و7، بس خلاص ده الموسم الأخير».

واستكمل: «هو قرار داخلي بينا كشركاء مع حمادة هلال وأحمد سمير فرج وأمين جمال، قلنا إن 5 سنين هيبقى كده كفاية».

واختتم: «عندنا مشروع متحضر وقلنا خلاص ده هيبقى المسلسل بتاعنا رمضان 2026 إنشاء الله».

مسلسل المداح
مسلسل المداح

ملخص الجزء الرابع

شهدت الأحداث تطورًا مثيرًا، في مسلسل المداح الجزء الرابع، حيث تمكن صابر المداح من القضاء على الجن النمرود، باستخدام السيف الذي ورثه من جده، و من جهة أخرى استعانت رحاب بالجن قزح وكتاب السحر الذي سرقته من منزل صابر للقيام بأعمال سحرية، دارت معركة وتمكن صابر من حبس الجن، لكن في المعركة أصيب ولفظ أنفاسه الأخيرة، فأقام أهل صابر جنازة له، لتنتهي الحلقة بمشهد داخل القبر يكشف عن أنه ما زال على قيد الحياة، ولكنه تحول إلى جن علوي، مما فتح الباب لوجود جزء خامس من المسلسل.

مسلسل المداح
مسلسل المداح

أبطال وصناع مسلسل «المداح»

يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، ودياب، وحمزة العيلي. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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