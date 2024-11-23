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مشاهير العرب - غدا.. فرقة الإنشاد الديني تحيي حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - غدا.. فرقة الإنشاد الديني تحيي حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدا.. فرقة الإنشاد الديني تحيي حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - يقام مساء غدا الأحد، على مسرح معهد الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا، حفل لفرقة الإنشاد الدينى، ومن المقرر أن يحيي الحفل 8 منشدين، هم: حسام صقر، سماح عباس، ولاء رميح، أحمد العمرى، إبراهيم فاروق، محمد عبد الحميد، محمد حسين وأشرف زيدان، وذلك تحت قيادة المايسترو عمر فرحات.

أبرز برامج حفل الإنشاد الديني بدار الأوبرا

وتشهد برامج الحفل تنوع ما بين الأناشيد والابتهالات الدينية منها: نعمة من جلائل الألاء وسبحانك الله لـ مرسى الحريرى، دعونى اناجى حبيبى، النبى صلوا عليه من التراث الدينى، صلينا الفجر فين لـ حسين فوزى، النبى عربى لـ سيد إسماعيل، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله، طلعة المشهد من التراث الصوفى، القلب يعشق كل جميل، حديث الروح لـ رياض السنباطى، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، خشوع لعمار الشريعى، مولاي لـ بليغ حمدى، صلاة ربى لحسام صقر، ختام الأنبياء لـ جمال سلامة، تعال الله وأننى آمنت بالله وأسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوى.

فرقة الإنشاد الدينى

ويذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست عام 1972 على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة وكانت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، شاركت في إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

موعد حفل الإنشاد الديني بدار الأوبرا

يقام حفل الإنشاد الديني بدار الأوبرا يوم الأحد 24 نوفمبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية، في تمام الساعة 8 مساءًا تحت قيادة المايسترو عمر فرحات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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