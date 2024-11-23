مشاهير العرب - «نغمة موسيقية متفردة».. خالد جلال ينعي محمد رحيم بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، الملحن الراحل محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 45 عامًا، تاركا خلفة إرثا فنيًا كبيرًا.

وكتب المخرج خالد جلال، عبر حساباته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد فقدنا نغمة موسيقية متفردة، قدمت العديد من الأصوات الغنائية والعربية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني، أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

سبب وفاة محمد رحيم

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم، لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

يذكر أنه تقرر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.