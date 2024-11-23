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مشاهير العرب - أول تعليق من نقابة الموسيقيين على احتمالات وجود شبهة جنائية لوفاة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من نقابة الموسيقيين على احتمالات وجود شبهة جنائية لوفاة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من نقابة الموسيقيين على احتمالات وجود شبهة جنائية لوفاة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - تصدرت وفاة الملحن محمد رحيم، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عدم الإعلان عن موعد تشييع الجنازة، ووجود ملابسات حول موته.

وفي هذا السياق، علقت نقابة المهن الموسيقية على وفاة الفنان محمد رحيم وتأجيل موعد دفنه، مشيرة إلى أن الأسرة لم تكشف عن الأسباب وراء تأجيل وفاة محمد رحيم.

الحالة الصحية لـ محمد رحيم

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

محمد رحيم

السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم قد تعرض مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

السبب الحقيقي لوفاة الملحن محمد رحيم

وبعد انتشار السبب الظاهري والذي أقنع الكثيرون، تقرر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، ما زاد الأمر غموضًا، ليكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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