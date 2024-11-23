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مشاهير العرب - تامر حسني يكشف عن مصير جنازة الملحن محمد رحيم «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حسني يكشف عن مصير جنازة الملحن محمد رحيم «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يكشف عن مصير جنازة الملحن محمد رحيم «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - كشف الفنان تامر حسني، عن مصير جنازة الملحن محمد رحيم، وذلك بعد رحيله عن عن عالمنا أمس الجمعة 22 نوفمبر عن عمر يناهز الـ 45 عاما.

وقال تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، والصلاة ليست اليوم، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم».

تامر حسني عن جنازة محمد رحيم

وفاة محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم قد تعرض مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

السبب الحقيقي لوفاة الملحن محمد رحيم

وبعد انتشار السبب الظاهري والذي أقنع الكثيرون، تقرر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، ما زاد الأمر غموضًا، ليكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.

وقال المصدر: «تقدم الدكتور طاهر رحيم، شقيق المتوفي، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الهرم، يطالب فيه بفتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات وفاة محمد رحيم، خاصة بعد تضارب أقوال سائق الملحن الخاص مع أقوال مدير أعماله الذي يعمل معه منذ 10 سنوات».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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