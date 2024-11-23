مي سليم لـ ياسمين عز: فيديو اعملي الشاي لأخوك خلاني هكسر التليفزيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:14 صباحاً - قالت الفنانة مي سليم: "أخويا من أكتر الناس اللي بتشجعني وتنتقدني في نفس الوقت، وأنا أتقبل النقد بتاعه جدًّا، ولو قال لي حاجة ما بزعلش حتى لو كانت قاسية".

شقيق مي سليم ومنزلة الأب

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "أخويا بالنسبة لي الأب والأخ لأن والدي توفي وأنا صغيرة جدًّا، وهو الراجل الوحيد اللي كبرت ولقيته موجود في حياتي".

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين ياسمين عز لـ كولر: كهربا مش واكل ورثك خده في حضنك وطبطب عليه (فيديو)

مشكلة مي سليم مع ياسمين عز

من جانبها علقت ياسمين عز: "أنا أخويا كمان دايمًا بتكلم عليه، وأفضل أتحايل عليه أعمله الشاي"، لتعقب مي سليم ضاحكة: "أنا شفت فيديو اعملي الشاي لأخوكِ كنت عاوزة أطلع مسدس وأضرب التليفزيون، ليكِ فيديوهات كتير بتغيظني وساعات أقول يا رب نفسي تبقى قدامي وهشوف أعمل فيها إيه من كتر الغيظ".

وتابعت مي سليم: "أنتِ هتستمري يا ياسمين عز على وجهة نظرك ناحية الرجالة على طول؟"، لترد الإعلامية: "حتى هذه اللحظة مستمرة، وحاسة من كتر ما الستات بتدعي عليَّ مش هكمل".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا