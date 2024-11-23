عرض الأفلام الفائزة بمهرجان القاهرة السينمائي.. اعرف المواعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، غدًا السبت 23 نوفمبر، الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الـ 45، على المسرح الصغير ومسرح الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

على المسرح الصغير وفي العاشرة صباحًا يعرض فيلم "تاريخ موجز لعائلة"، وفي الثانية عشر إلا ربع ظهرًا يعرض فيلم "طوابع بريد"، وفي الثانية إلا ربع عصرًا يعرض فيلم "كلمتكريا"، وفي الثالثة والربع عصرًا يعرض فيلم "مالو"، وفي الخامسة والربع يعرض فيلم "العام الجديد الذي لم يأتِ أبدًا"، وفي الثامنة إلا ربع يعرض فيلم "دخل الربيع يضحك"، والختام في التاسعة والنصف يعرض فيلم "أبو زعبل".

وعلى مسرح الهناجر يعرض في العاشرة صباحا فيلم "سيمون أبو الجبل"، وفي الثانية عشر إلا ربع يعرض فيلم "ألماس خام"، وفي الثانية إلا ربع ظهرا يعرض فيلم "حالة عشق"، وفي الثالثة والنصف يعرض فيلم "آيشا"، وفي الخامسة مساء يعرض فيلم "داهومي"، وفي السادسة والربع يعرض فيلم "المرجا الزرقا"، والثامنة مساء يعرض فيلم "أرزة"، وفي العاشرة إلا ربع تختتم العروض بفيلم "قصر الشمس الزرقاء".

وأقيم مساء اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 برئاسة الفنان حسين فهمي، بإعلان الجوائز وحضور مميز للفنانين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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