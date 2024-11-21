مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - حرص العديد من نجوم الفن، على توجيه التهنئة للفنانة فيروز، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ90، صاحبة الصوت الملائكي، والتي تركت بصمة خالدة من الإبداع الفني في عالم الموسيقى، واستطاعت بأغانيها أن تتجاوز حدود الزمان والمكان،

فنانون يهنئون فيروز بعيد ميلادها

ووجهت الفنانة إليسا، رسالة للنجمة فيروز، احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، ونشرت إليسا، مقطع فيديو لفيروز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت: «علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف نحمل لبنان بقلوبنا».

وتابعت: «صوتك رح يبقى دايمًا يجدد فينا الأمل ويجمعنا على الحب والوطن.. كل عام وأنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن.. كل عام وإنتِ بخير يا فيروز».

كما حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه رسالة لـ فيروز، حيث قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «علمتينا إن الفن رسالة وقيمة أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان»، مضيفة: «يعجز الكلام عن وصفك، نحمد الله سبحانه أننا موجودين في عصرك الله يمد في عمرك، ويعطيك الصحة وراحة البال يا سبب السعادة والعزة».

الفنانة فيروز

وبدأت فيروز، رحلتها الفنية في أربعينيات القرن الماضي كمغنية كورال في الإذاعة اللبنانية، إلى أن اكتشف الأخوان فليفل موهبتها، واقتصرت أغانيها في البداية على الأناشيد الوطنية، وكانت انطلاقتها الحقيقية بعد تعاونها مع حليم الرومي، الذي قدمها إلى الأخوين رحباني.

ومع انضمام فيروز إلى الأخوين رحباني، أصبحت رمزًا للتراث اللبناني، حيث نجحت في تقديم الفلكلور المحلي في قوالب موسيقية مبتكرة وصلت إلى الجمهور العربي والعالمي.