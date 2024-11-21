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لطيفة توجه رسالة لـ فيروز بعيد ميلادها: نحمد الله أننا موجودون في عصرك - أخبار كلمتك

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لطيفة توجه رسالة لـ فيروز بعيد ميلادها: نحمد الله أننا موجودون في عصرك - أخبار كلمتك

لطيفة توجه رسالة لـ فيروز بعيد ميلادها: نحمد الله أننا موجودون في عصرك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:12 صباحاً - وجهت المطربة التونسية لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة مؤثرة لجارة القمر النجمة اللبنانية فيروز وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ 89 والذي يحل اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري.

رسالة من لطيفة لـ فيروز 

ونشرت لطيفة صورة لفيروز وعلقت قائلة: "علمتينا إن الفن رسالة وقيمة أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة.. يعجز الكلام عن وصفك".

وأضافت: "نحمد الله سبحانه أننا موجودون في عصرك إلهي يمد في عمرك في الصحة وراحة البال يا سبب السعادة والعزة والكبرياء والانتماء، عيد ميلاد فيروز".

فيروز جارة القمر 

ولدت فيروز في لبنان، اسمها الحقيقى نهاد وديع حداد، أحبت الغناء منذ الصغر واكتشف موهبتها في عمر الرابعة عشر الملحن محمد فليفل أحد مؤسسي المعهد الوطني للموسيقى وألحقها به، عملت في الإذاعة اللبنانية كعضو في الجوقة قبل أن يكتشف الملحن حليم الرومي عظمة صوتها وأطلق عليها اسم فيروز لشبه صوتها بالحجر الكريم واختارها تؤدي منفردة خارج الجوقة وقدم لها عددا من ألحانه.

وكان لقاؤها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة التحول في مسيرتها حيث كتبا ولحنا الكثير من أعمالها، تزوجت لاحقًا من عاصي الرحباني وسافرت معه وشقيقه منصور في جولات وحفلات غنائية حول العالم زادت من تألقها وشهرتها، وقدمت مئات الأعمال وشهدت رحلتها الفنية زيارات متعددة لمختلف دول العالم، نالت الكثير من الأوسمة والتكريمات منها وسام الشرف 1963 والميدالية الذهبية 1975 في الاردن، ووسام جوقة الشرف في فرنسا 2020 وغيرها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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