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تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم "قارة" ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

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تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم "قارة" ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم "قارة" ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - يشهد، غدا الخميس 21 نوفمبر، عرض عالمي أول لفيلم "قارة"، ضمن عروض منتصف الليل، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "قارة" روائي تدور أحداثه في قرية نائية في جنوب البرازيل، تعود شابة بعد سنوات من الغياب، حيث يكون والدها، مالك المزرعة القوي في القرية، على وشك الموت. بينما يتعين عليها تولي إرث أثقل مما يبدو، يكافح الطبيب المحلي الوحيد لحماية السكان من مستوطنة غامضة.


ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 115 دقيقة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بسينما فوكس مول مصر، وهو من إخراج دافي بريتو، وإنتاج مشترك بين البرازيل، فرنسا، الأرجنتين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًّا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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