مشاهير العرب - من المستشفى.. أيمن بهجت قمر يعلن عملا فنيا جديدا مع منة شلبي (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنانة منة شلبي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «الهوى سلطان» بدور السينما.

وشارك أيمن بهجت قمر، صورة تجمعه بـ منة شلبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب عليها: «الناس بتقرأ سيناريو في مكتب أو في شركة، لكن في مستشفى، دي جديدة بس كله يهون عشان خاطر منة».

فيلم الهوى سلطان

ويعرض حاليا للفنانة منة شلبي، بدور العرض السينمائية، فيلم «الهوى سلطان» بمشاركة النجم أحمد داود، والذي حقق إيرادات مميزة في أولى أيام عرضه.

تدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

ويضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.