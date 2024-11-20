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مشاهير العرب - أدوية اشترتها من أمريكا عامت في المياه.. تفاصيل غرق شقة نورهان شعيب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أدوية اشترتها من أمريكا عامت في المياه.. تفاصيل غرق شقة نورهان شعيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أدوية اشترتها من أمريكا عامت في المياه.. تفاصيل غرق شقة نورهان شعيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:14 مساءً - نورهان شعيب.. ازدادت عمليات البحث عن اسم الفنانة نورهان شعيب لتتصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أثارت قلق الجمهور عليها بخبر يفيد غرق منزلها بالكامل.

وفي وقت سابق كتبت نورهان شعيبعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بعد ما عدت إلى منزلي، بفتح الباب سمعت صوت مية مفتوحة، بفتح باب الحمام لقيت المية مغرّقة الأرض، ودواليب الحمام، والأدراج، والهدوم، والفوط، والعلاج، وعلب الأدوية اللي اشترتها من أمريكا بكميات عشان مفيش منها في مصر، كله راح».

شقة نورهان شعيب

سبب اعتزال نورهان شعيب الفن

وعلى صعيد آخر كشفت الفنانة نورهان شعيب، عن سبب اعتزالها الفن قائلة في تصريحاتها مع برنامج «مع خيري»: «ابتعدت عن الأضواء لكي أعيش حياتي الخاصة، وذلك بعد أن لمست أن حياة الفنان الشخصية متاحة للجميع، وقد عشت مشاعر الأمومة مع ابني، وأشعر أن غيابي عن الأضواء كان قرارًا صحيحًا»، مشيرة إلى أنها غير نادمة على ذلك القرار.

وأضافت شعيب: «أنا قعدت 5 سنين مش عارفة أتنفس من كثر الشغل، اشتغلت لغاية ما تخرجت في الجامعة، قضيت الليل والنهار شغل وعلاقتي بالعالم كله كانت مقطوعة».

وعللت نورهان شعيب قرار ابتعادها عن الفن بشعورها أنها لم تعش حياتها الخاصة معقبة: «الابتعاد حصل لأني شعرت أني أعمل بإخلاص شديد وانفعالات صادقة ومشاعر ناس وشخصيات ثانية، وأنا لسة صغيرة جدا، حسيت إني اترميت بدري، ولم أعش حياتي، خاصة أني كنت الإبنة الوحيدة».

الفنانة نورهان شعيب

آخر أعمال نورهان شعيب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان شعيب، هو مشاركتها في مسلسل «يوتيرن» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022، وحقق نجاح جماهيريا وفنيا كبيرا.

وضم مسلسل «يوتيرن» العديد من نجوم الفن أبرزهم: «ريهام حجاج، عبير صبري، توفيق عبد الحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، هشام عاشور، صفاء الطوخي، نانسي صلاح، عبير منير الدين، وآخرين من الفنانين.

ودارت أحداث مسلسل «يوتيرن»، حول يارا، التي تتخلى عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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