مهرجان القاهرة السينمائي، محاضرة لـ تامر كروان عن الموسيقى التصويرية للأفلام غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:29 مساءً - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الرابعة عصر غدا الخميس 21 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، محاضرة للملحن تامر كروان عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

المحاضرة يديرها مدير المهرجان عصام زكريا ويتم استكشاف خلالها فن تأليف ووضع الموسيقى التصويرية للأفلام مع تامر كروان الذي يعد أحد أهم الموسيقيين البارزين في صناعة السينما.

بداية من 1999، وضع كروان الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية شهيرة، منها: "باب الشمس" و"احكي يا شهرزاد".

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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