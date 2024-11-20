مشاهير العرب - عزيز مرقة عن أغنيته «ما تيجي سكة»: كنت متخوفا من توقيت طرح الأغنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:26 مساءً - كشف المطرب عزيز مرقة، عن كواليس تصوير فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ما تيجي سكة» بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد، مشيرا إلى أن التصوير لم يستغرق أكثر من يوم.

وقال مرقة، خلال لقائه مع «et بالعربي»:«كنت خايف من وقت نزول الأغنية من ناحية المشاهدات وردود الأفعال على السوشيال ميديا، لكن الحمد لله اتوفقنا لما جيت أعمل الأغنية كنت بدور على حد عنده نفس الروح بتاعتي».

وأضاف: «تصوير الكليب كان صعب لأننا حطينا البيانو في نص الشارع لما سمعت صوت أسماء عجبني جدًا، ومن النوادر لما الاقي ممثلة صوتها حلو ولما كلمت أسماء وافقت على طول، وصورنا الكليب من 10 ليلا لـ 10 الصبح لأن الوقت كان ضيق».

تفاصيل أغنية ما تيجي سكة

وتم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب وكان قد تم تصويره في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وظهر خلاله عزيز وهو يعزف على آلة البيانو، ومعه النجمة أسماء أبو اليزيد، بمشاركة جمهور ومعجبي عزيز، الذين حضروا بناء على دعوة منه للمشاركة في أحداث التصوير، وساهم هذا الفيديو في إظهار القاهرة بشكل مختلف، بعيدًا عن التصوير التقليدي للأهرامات والنيل، ليبرز جمال المدينة اليومية الذي غالبًا ما يغفل.

كلمات أغنية «ما تيجى سكة»

وجاءت كلمات أغنية «ماتيجى سكة» كالتالي:

«ما تيجي سكة

ونروح سوا آخر السكة

دماغي فكة

و القلب واقف على تكة

تعالي يلي خليتي سكتي تعدلي

تعالي حلي شوفي حل في قلبك حلي

تعالي حلي خلي الدنيا دي اسهلي

و أنا أيه اللي فاضللي

ما خلاص ضحكتلي

ما تيجي سكة نروح سوا آخر السكة

دماغي فكة و القلب واقف علي تكة

اه يا ويلي من البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت أنا فيها قصة

اه يا ويلي من الضحكة

تعالا يلي قربت لقلبي بتكة

تعالا يلي حليتلي الدنيا بضحكة

تعالا حلي على قلبي باقي السكة

دي الدنيا احلوت أول ما عينيك بصتلي

ما تيجي سكة نروح سوا آخر السكة

دماغي فكة و القلب واقف علي تكة

اه يا ويلي من البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت أنا فيها قصة

اه يا ويلي م الضحكة».