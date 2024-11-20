مشاهير العرب - نوال الكويتية مهددة بسحب الجنسية.. اعرف السبب «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - نوال الكويتية.. تصدر اسم الفنانة نوال الكويتية تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تداول أنباء حول سحب الجنسية الكويتية منها، وذلك لعد مطابقتها للمعايير الجديدة التي وضعتها الحكومة.

وكانت نوال الكويتية دخلت ضمن قوائم الشخصيات التي أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسيات منها، وذلك بعدما تبين أن أصلها عراقية الجنسية، ذلك الأمر الذي تجاهلته الأخيرة معلنة عن مشارعها المقبلة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أبرز المعلومات عن نوال الكويتية

- نوال الكويتية، فنانة كويتية، ولدت في 18 نوفمبر لعام 1966.

- ولدت نوال في الثامن عشر من الشهر الحادي عشر في منتصف الستينات في منطقة شرق بدأت دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت في السبعينات الميلادية.

- عشقت الفن والموسيقى وكان سبب دخولها المعهد حبها للموسيقى فمن أحب المطربين إلى قلبها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفيروز.

- صدر لها أول ألبوم في عام 1984، ومعروف عن المطربة نوال أنها لا تضع اسم معين على ألبوماتها.

آخر أعمال نوال الكويتية

ومؤخرا طرحت نوال الكويتية أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم العالم أنت، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

والأغنية من كلمات سعاد الصباح، ألحان أنور عبد الله، توزيع موسيقي محمد صالح.

وكانت الفنانة نوال الكويتية، تصدرت التريند في وقت سابق، بعد الكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الكبرى.

وشاركت الصفحة الرسمية لشركة روتانا، صورة للنجمة نوال الكويتية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها: «تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر».