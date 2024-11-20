مشاهير العرب - «فيروز».. سارة سلامة تكشف ملامح جديدة لشخصيتها في مسلسل نقطة سودة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - كشفت الفنانة سارة سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن ملامح جديدة للشخصية التي تؤديها في مسلسل نقطة سودة، وذلك بعدما تعرضت لحملة كبيرة من التنمر والانتقادات عقب عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

وشاركت سارة سلامة، عدد من مشاهد لها في مسلسل نقطة سودة، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «فيروز».

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة، في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم «اللعبة أمريكاني»، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

مسلسل «نقطة سودة»، بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

وفي وقت سابق، شاركت mbc مصر، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، البوستر التشويقي الذي يكشف عن شخصية سارة سلامة، مشيرة إلى تفاصيلها قائلة: «فيروز منتصر، من ماضٍ صعب إلى طموح لا ينتهي، كيف ستؤمن مستقبلها وسط عائلة السويفي؟ تابعوا التفاصيل في نقطه سوده، في عرض أول وحصري على MBCMASR».