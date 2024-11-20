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سولاف فواخرجي تكشف تفاصيل دورها في فيلم سلمى بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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سولاف فواخرجي تكشف تفاصيل دورها في فيلم سلمى بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

سولاف فواخرجي تكشف تفاصيل دورها في فيلم سلمى بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - احتفلت الفنانة السورية سولاف فواخرجي بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “سلمى” المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي  في دورته 45.

وقالت سولاف فواخرجي في تصريح خاص لكلمتك ؛" أن فيلم سلمى تدور قصته عن  زلزال يحدث في سوريا، يتسبب في انقلاب حياة "سلمي" ويتسبب في زلزال شخصي لها وتغيرات في شكل حياتها

وأضافت سولاف ؛" أن شخصية سلمى في الفيلم تشبه شخصيتها الحقيقية في بعض الأشياء، مشيرة إلى أن المرأة كائن عظيم.

وقالت سولاف: إنها تستعد لمسلسل جديد بعنوان ليالي روكسي تدور أحداثه في سوريا عام 1928

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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