مشاهير العرب - بعد بكائها.. شام الذهبي تتصدر تريند جوجل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - شام الذهبي.. أثارت زيارة الفنانة بسمة بوسيل لـ شام الذهبي داخل عيادتها الجديدة التي افتتحتها منذ فترة قريبة في دبي، رواجا كبيرا على السوشيال ميديا، لتتصدر التريند خلال الساعات الماضية.

ولفتت شام الذهبي خلال الفيديو الذي نشرته بوسيل خلال زيارتها لـ شام بالعيادة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» الأنظار إليها بسبب عفويتها وروحها الجميلة التي بدت واضحة في احتفاءها بزيارة الأخير لها حيث كانت تبكي فرحًا وتحتضنها.

وأرفقت بوسيل الفيديو بتعليق تعرب من خلاله عن حبها الكبير لـ شام الذهبي قائلة: «أخت الروح إلى جميع أنحاء العالم قريبًا.. تبكي بدموع الفرح.. بحبك يا أطيب وأنظف أخت في الدنيا، يارب يكرمك ويرزقك ويسعد روحك».

وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل العديد من نجوم الفن والمشاهير، بالإضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متأثرين بعفوية شام الذهبي وبكائها من فرحتها بزيارة بسمة بوسيل لها بعيادتها الجديدة من أجل تقديم الدعم لها.

شام الذهبي تتعرض لإصابة داخل الجيم

وفي وقت سابق نجت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، من إصابة خطيرة في رأسها، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وذلك أثناء ممارساتها التمارين الرياضية.

وشاركت شام الذهبي، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أثناء أدائها التمارين، وأظهر الفيديو لحظة سقوطها على رأسها خلال محاولاتها أداء أحد التمارين، وعلقت على الفيديو قائلةً: «الحمد لله ربنا ستر، إجازة سعيدة».

آخر أعمال أصالة نصري والده شام الذهبي

يشار إلى أن أغنية «سبب فرحتي»، كانت آخر أعمالها الغنائية وتعاونت من خلالها مع الفنان أحمد سعد، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية سبب فرحتي»، من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

«يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

أنت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

أنت اللي بيك احلو عُمري ومهما يجري

أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عينيك

أنا كنت مين قبل أما أشوف عينك وألين

قبل أما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي وأما بتضحكي بتحلي في عينيا السنين».