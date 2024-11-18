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مشاهير العرب - انطلاق عرض الفيلم المجري «فيتوريا» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - انطلاق عرض الفيلم المجري «فيتوريا» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انطلاق عرض الفيلم المجري «فيتوريا» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - انطلق منذ قليل عرض الفيلم المجري «فيتوريا»، ضمن المسابقة الدولية، المقامة على هامش فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وانطلقت فعاليات عرض الفيلم داخل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة، وهو من إخراج ليساندر كاسيجولي، وكيسي كوفمان.

فيلم فيتوريا بمهرجان القاهرة السينمائي

ويتناول فيلم فيتوريا قصص حقيقية، ويشارك في بطولته ممثلين غير محترفين، يجسدون حياتهم الخاصة، ومن المقرر أن تدور أحداثه في 83 دقيقة.

مشاركة 194 فيلمًا في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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