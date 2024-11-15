مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي.. إقبال جماهيري على فيلم الافتتاح «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - عرض برنامج «صباح جديد» المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. إقبال جماهيري كبير على عرض فيلم الافتتاح أحلام عابرة».

وقالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنه مع كل خطوة على السجادة الحمراء، نسيج من الفن والإبداع لا ينتهي، حيث يفتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أبوابه للعالم في نسخته الخامسة والأربعين، في قلب دار الأوبرا المصرية اجتمع نجوم الفن للاحتفاء بسحر السينما ودعم القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ولبنان.

وأضافت أن العرض العالمي الأول كان للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لحظة فارقة في المهرجان، تلاه نقاش حي بحضور صناع الفيلم والشباب، حيث تجلى الدعم للقضية الفلسطينية مع تزيين المكان بالشال الفلسطيني وتفاعل الحضور بشكل ملهم.

وأشارت إلى أنه في المسرح الكبير استمرت لحظات السينما لتروي قصصا تمس القلوب وتثير الفكر، في واحد من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا.