مشاهير العرب - «في جنة الرحمن».. خالد جلال ينعى حمدي الرملي بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - نعى المخرج خالد جلال، الفنان حمدي الرملي، الذي توفي صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 64 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.

وكتب خالد جلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «العزيز حمدي الرملي في ذمة الله رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا حمدي في جنة الرحمن بإذن الله».

الفنان حمدي الرملي

حمدي الرملي شارك في كثير من الأعمال الفنية، والتي كان من بينها مسلسل نيللي وشريهان مع إيمي ودنيا سمير غانم، وعمارة يعقوبيان مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي.

وكانت آخر أعمال حمدي الرملي، هو مشاركته في مسلسل «فراولة»، الذي تم عرضه في السباق الرمضان الماضي 2024، من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي، وكانت تدور الأحداث في إطار كوميدي.