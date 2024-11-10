صندوق التنمية الثقافية ينعي الشاعر محمد ابراهيم أبو سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - نعى المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ الشاعر الكبير محمد ابراهيم ابو سنة، الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر عن عمر 87 عامًا.

وكتب صندوق التنمية الثقافية في بيانه: “الراحل الكبير من أبرز الأسماء على الساحة الشعرية منذ الستينات، حصل على الكثير من الجوائز داخل مصر وخارجها، كان أهمها جائزة النيل في الشعر مرشحًا عن بيت الشعر العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.”

وفاة محمد إبراهيم أبو سنة

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والدفن بمقبرة الأسرة بالسادس من أكتوبر، وسيقتصر العزاء على أداء مراسم الجنازة بحسب وصيته وفقًا لتصريحات عائلته.

ومحمد إبراهيم أبو سنة من مواليد عام 1937 وهو شاعر وناقد وإذاعي، وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ويعد أبوسنة من أبرز شعراء الستينيات حيث أسهم بدور كبير في الحياة الأدبية، وقدم برامج إذاعية للتعريف بالشعر والشعراء استضاف خلالها عددًا كبيرًا من الشعراء والنقاد.

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