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مشاهير العرب - وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع سرطان الكبد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع سرطان الكبد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع سرطان الكبد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:33 مساءً - فقد الوسط الفني أحد نجومه اللامعة، برحيل الفنان حمدي الرملي، عن عمر ناهز الـ 64 عامًا، وذلك بعد فترة من المعاناة مع مرض سرطان الكبد.

وفاة الفنان حمدي الرملي

أعلن إيهاب الرملي، ابن شقيق الفنان الراحل حمدي الرملي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ وفاة خاله حمدي الرملي، وكتب في منشور: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله خالي حمدى الرملى أرجو الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة».

وفاة الفنان حمدي الرملي

آخر كلمات الفنان حمدي الرملي

ترك الفنان الراحل حمدي الرملي، وصية قبل وفاته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «حقيقة مؤلمة.. الأموات محبوسون في قبورهم.. نادمون على ما فرطوا.. والأحياء في الدنيا يقتتلون على ما ندم عليه أهل القبور.. فلا هؤلاء يرجعون.. ولا هؤلاء يعتبرون.. اللهم أيقظنا من غفلتنا»، وعلق على الصورة، قائلًا: «رب لا تقبضنى إليك إلا وأنت راض عنى».

آخر أعمال الفنان حمدى الرملى

الجدير بالذكر أن حمدي الرملي كان قد شارك في مسلسل «فراولة»، الذي تم عرضه في السباق الرمضان الماضي 2024، من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي، وكانت تدور الأحداث في إطار كوميدي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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