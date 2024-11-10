روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حمدي الرملي، بدأ مشواره الفني في التسعينيات و«فراولة» آخر أعماله الفنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حمدي الرملي، بدأ مشواره الفني في التسعينيات و«فراولة» آخر أعماله الفنية - أخبار كلمتك

حمدي الرملي، بدأ مشواره الفني في التسعينيات و«فراولة» آخر أعماله الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - رحل عن عالمنا اليوم الأحد الفنان حمدي الرملي الذي أطل على الشاشات بشخصيات متنوعة وكان وجهه مألوفًا للجمهور. 

الفنان حمدي الرملي

وكانت بدايات الفنان الراحل حمدي الرملي مع عالم الفن في التسعينيات من القرن الماضي، ومن أوائل الأعمال الفنية التي شارك بها فيلم خمسة كارت عام ١٩٩٠ للفنان سعيد صالح، وفي عام ١٩٩٢ شارك في سهرة تلفزيونية تحمل اسم كدبة واحدة مع الفنان أحمد آدم. 

وبعدها ظهر الراحل في الفوازير وهي فوازير أهل المغنى عام ١٩٩٤ حيث قدم شخصيات مختلفة، وفي عام ١٩٩٥ شارك بفوازير المضحكون وبها أيضًا قدم شخصيات مختلفة، وفي عام ١٩٩٦ شارك الراحل في فيلمين وهو يا دنيا يا غرامي، وفيلم رومانتيكا الذي قدم خلاله شخصية كيمو.

وواصل مشاركاته الفنية ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها أيضًا فيلم القرموطي في مهمة سرية حيث قدم شخصية سعيد، وفي مسلسل الكبير أوي قدم الراحل شخصية جعيدي معلم القهوة، وفي مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي شارك بشخصية مغاوري، بينما قدم شخصية صالح في سلسل شقة فيصل عام ٢٠١٩، وكانت المشاركة الأخيرة للراحل في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم حيث قدم شخصية حمدي.

d736fec91a.jpg
56f9c39986.jpg

إعلان وفاة حمدي الرملي

وأعلن إيهاب الرملي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة خاله الفنان حمدي الرملي عن عمر يناهز الـ 64 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم حجزه فى أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال إيهاب الرملي من خلال صفحته على الفيس بوك: “توفى إلى رحمة الله خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة”.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق