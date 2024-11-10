مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. محطات بحياة ممدوح عبد العليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:46 صباحاً - برع في تجسيد الأدوار الدرامية، استطاع لفت أنظار الجمهور، كون شعبية واسعة لدى الكبير والصغير، إنه الفنان ممدوح عبد العليم، والذي تحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، ونستعرض خلال السطور التالية صفحات من تاريخ حياة الفنان ممدوح عبد العليم.

نشأة الفنان ممدوح عبد العليم

ولد الفنان ممدوح عبد العليم في مثل هذا اليوم الموافق 10 نوفمبر 2024، وبدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل «الجنة العذراء» مع الفنانة كريمة مختار، حيث بدأ مشواره في التمثيل فعليًّا عام 1980 وهو شاب في مسلسل «أصيلة» إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفازية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم «العذراء والشعر الأبيض».

الجوائز التي حصل عليها الفنان ممدوح عبد العليم

وحصل ممدوح عبد العليم على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم «قهوة المواردي»، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة «من مهرجان الإسكندرية»، وعلى جائزة أخرى عن فيلم «العذراء والشعر الأبيض»، وعلى الرّغم من كثرة أدواره في السينما إلا أنه لم يحظ بنفس النجومية التي حصل عليها من التلفاز، ويشار إلى أنه كان متزوجًا من المذيعة شافكي المنيري.

وفاة الفنان ممدوح عبد العليم

وتوفي الفنان ممدوح عبد العليم، في مساء يوم الثلاثاء 25 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 5 يناير 2016م، أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو لكن وافته المنية هناك ودفن في مسقط رأسه في قرية سنتريس بمركز أشمون محافظة المنوفية.