مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. قصة طرد حسن عابدين من المسجد النبوي ولقائه بالشيخ الشعراوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:27 مساءً - تحل اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان حسن عابدين الذي توفى في مثل هذا اليوم عام 1989، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد معاناة مع مرض سرطان الدم.

قصة طرد حسن عابدين من المسجد النبوي ولقائه بالشيخ الشعراوي

روى خالد عابدين نجل الفنان الراحل حسن عابدين عن مواقف لا تنسى في حياة والده منها موقف طرده من أمام قبر الرسول الذي جعله يفكر في الاعتزال.

أرجع خالد عابدين سبب اعتزال والده إلى صدمة نفسية تعرض لها أثناء أدائه العمرة، حيث شعر بالإهانة بسبب مهنته، قائلا: «إنه خلال تواجده أمام قبر الرسول، تعرف عليه الحراس وشبه طردوه وأخرجوه من المكان لأنه ممثل».

وتابع: «مما سبب له هذا الموقف أزمة نفسية وحبس نفسه في غرفته وكان ينزل لصلاة الفروض الـ5 ويعود إلى الغرفة، ووقتها أخذ قرار الاعتزال».

ذكر ابن الفنان حسن عابدين، أن الفنان إبراهيم الشامى كان من أقرب أصدقاء والده ونصحه بالذهاب للشيخ الشعراوى وكان جاره فى الجمالية، وبالفعل ذهبا لزيارته.

وأضاف: «ذهب والدي إلى الشيخ الشعراوي وفي هذا اليوم كان هناك عدد كبير من محبيه وكان الشيخ يصلي، وعندما ختم الصلاة ورأى والدي رحب به وهو ما فجأه كثيرا لأنه يعرفه، وعندما سأله عن الاعتزال قال له الشعراوي: إذا كنت أنت بتقول كلمة طيبة وتسيب الفن مين هيكمل، وهو ما أراح والدي نفسيا».

وأكد الابن أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياة والده، حيث شعر بأنه يسير فى الطريق الصحيح.