وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - بدأ عدد من نجوم ونجمات الفن في التوافد على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وكان من أول الحضور، الفنانة سلوى محمد علي، والمخرج عمرو منسي، وداليا مصطفى، وأمينة خليل، وغيرهم.

b90962fd5d.jpg

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

039900d737.jpg

 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

 

 

d2fef9d432.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق