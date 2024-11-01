وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

إشراق مطر: أتمنى أشتغل مع يسرا، وهذا ما تعلمته من هند صبري (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إشراق مطر: أتمنى أشتغل مع يسرا، وهذا ما تعلمته من هند صبري (فيديو) - أخبار كلمتك

إشراق مطر: أتمنى أشتغل مع يسرا، وهذا ما تعلمته من هند صبري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:44 مساءً - عبرت الفنانة التونسية، إشراق مطر، عن سعادتها بحضورها فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى إعجابها بالرسائل التي تضمنها المهرجان منذ حفل افتتاحه.

مهرجان الجونة السينمائي 

وقالت إشراق مطر في لقاء مع "ڤيتو": "في الحقيقة، أحببت للغاية رسائل مهرجان الجونة في حفل الافتتاح سواء من دعم الشعوب العربية التي تعاني خلال الفترة الحالية، أو أيضا الاحتفاء الكبير بتاريخ السينما المصرية الغني بالكثير من الأعمال المؤثرة. مصر لديها ثقافة وحضارة وتاريخ فني وسينمائي كبير وأعجبت للغاية بكيفية تثمين هذا التاريخ وتقييمه جيدا. أعجبت أيضا ببرنامج المهرجان الغني هذا العام، واختيارات الأفلام سواء في المسابقة الرسمية أو الأقسام الاخرى". 

وأضافت: "استمتعت بحضور العديد من فعاليات المهرجان من اللقاءات والجلسات الحوارية وأعجبتني للغاية الجلسة الحوارية للنجم محمود حميدة والذي يكرمه المهرجان هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي. فرصة ثمينة لي أن أسمع فنانًا بهذه الخبرة والعظمة في عالم التمثيل".  

وعن دعم المهرجان للمواهب الناشئة في عالم الصناعة قالت: "ما يلقاه شباب السينمائيين والمواهب في كافة عناصر الصناعة من دعم كبير للغاية من مهرجان الجونة أمر رائع حقيقة، وعلامة خاصة من علامات المهرجان، رأيت بالفعل توفير مساحة كبيرة للعديد من المواهب وأصحاب الأفكار والرؤى من الشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم في عالم السينما من خلال العديد من المبادرات والمنصات بالمهرجان هذا العام". 

0d30ff273d.jpg
4f699b9acc.jpg

وتابعت: "كل ذلك يعطي الشباب دفعة قوية من خلال رسائل التواجد وإتاحة الفرصة لهم باعتبارهم قادرين على تقديم أعمال فنية محترمة ومميزة، مع دعمهم في بداية طريقهم وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن يواجهوها". 

تجربة فيلم بنات ألفة ومشاركة هند صبري 

وأضافت عن أهم ما تعلمته من الفنانة هند صبري في تجربة فيلم "بنات ألفة": "بالفعل تعلمت منها الكثير ومن أكثر ما استفدته منها حقيقة هو كيفية التعامل باحتراف مع جميع صناع العمل، كما أعجبني ذكاؤها للغاية واختيارها لأدوارها التي تقدمها بعناية، وأيضا تعلمت منها ضرورة أن تكون متواضعا مع كل المشاركين في العمل سواء نجوم كبار أو شباب في بداية طريقهم، هي ملهمة لشباب الفنانين والفنانات ولا تبخل بأي شيء لدعمهم". 

تفاصيل مشاركة إشراق مطر في الأعمال المصرية 

وعن رؤيتها في عمل فني مصري خلال الفترة المقبلة تابعت: "أتمنى حدوث ذلك بالتأكيد، لماذا لا ! إن شاء الله أتواجد في أعمال مصرية لأني أحب الدراما والسينما المصرية كثيرا، ومنذ صغري شاهدت العديد من الأعمال المصرية المميزة لكبار النجوم والفنانين وكذلك أعمال كبار المخرجين كيوسف شاهين وغيره الكثير". 

وعن الفنانين والمخرجين المصريين الذين ترغب في التعاون معهم اختتمت: "أرغب في العمل مع العديد من النجوم وأيضا المخرجين ممن لديهم رؤية حقيقية ويفيدون الممثل ويكونوا بمثابة إضافة قوية لي، ولديهم طريقة مميزة في السرد والتصوير أيضا، بالتأكيد أتمنى العمل مع النجمة يسرا لأني أحبها للغاية وغيرها الكثير من الفنانات المصريات المميزات، وأتمنى العمل أيضا مع المخرجة إيناس الدغيدي". 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق