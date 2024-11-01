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مشاهير العرب - في أول أيام عرضه.. «آل شنب» يحتل صدارة إيرادات السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في أول أيام عرضه.. «آل شنب» يحتل صدارة إيرادات السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أول أيام عرضه.. «آل شنب» يحتل صدارة إيرادات السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:49 مساءً - نجحت الفنانة ليلي علوي، في الاستحواذ على صدارة الإيرادات في أول أيام عرض فيلم «أل شنب» الذي انطلق أمس الخميس بدور العرض السينمائية، حيث تمكنت من تحقيق إيرادات تصل قيمتها إلى 413 ألف جنيها.

تفاصيل فيلم آل شنب

تدور أحداث فيلم آل شنب، في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم أل شنب

أبطال فيلم آل شنب

ويشارك في بطولة فيلم آل شنب، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ليلي علوي تستعد لفيلم المستريحة

ومن ناحية آخرى، انتهى صناع وأبطال فيلم «المستريحة» من تصوير مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وضم فيلم المستريحة، بطولة ليلى علوي، عدد من الفنانين أبرزهم بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

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موعد عرض فيلم آل شنب بدور العرض السينمائية

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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