عزاء الفنان حسن يوسف في مسجد عمر مكرم غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:44 مساءً -

تستقبل أسرة الفنان الراحل حسن يوسف العزاء غدا السبت بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.

رحيل حسن يوسف



وكان الفنان حسن يوسف توفي صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 90 عاما، تاكا ورائه مسيرة فنية كبيرة، وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور أسرته وأصدقائه المقربين.







ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد في فيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبدالعزيز.

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