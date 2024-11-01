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مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب: «عايزة أمسح آخر 10 سنين من حياتي وأعمل دور صعيدية» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب: «عايزة أمسح آخر 10 سنين من حياتي وأعمل دور صعيدية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب: «عايزة أمسح آخر 10 سنين من حياتي وأعمل دور صعيدية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند محرك البجث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أطلقت العديد من التصريحات المثيرة في أحدث ظهور لها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «تيك توك».

وكشفت شيرين عبد الوهاب، عن استيائها من السنوات الأخيرة في حياتها، قائلة: «مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني.. أنا شوفت وحش كتير أوي في حياتي، ومركزة في شغلي من وقت ما رجعت من الأسر اللي كنت فيه، وهو عندي أهم حاجة».

شيرين عبد الوهاب

وأضافت شيرين عبد الوهاب: «عملت في مشواري اللي رضاني وبسط جمهوري ودلوقتي لازم أركز مع عيلتي»، مشيرة إلى أمنيتها في تقديم هذه الأعمال متابعة: «نفسي أقدم دور فلاحة، أو بنت صعيدية هيكون فيه لهجة، عايزة الدور يكون مختلف تماما عن طريقي، وميكونش قصة صعود».

شيرين عبد الوهاب

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

وفي وقت سابق، احتفلت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بالانتهاء من طرح جميع أغاني ألبومها الذي يحمل اسم «بتمنى أنساك» خلال الساعات القليلة الماضية، والذي حقق نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية، بعدما حاولت روتانا حذفه عبر يوتيوب.

ووجهت شيرين عبد الوهاب، رسالة لجمهورها عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «الألبوم ده من أهم وأصعب التجارب في حياتي، أحلى حاجة فيه الناس اللي شاركت معايا رحلة نزول أغاني الألبوم، وشاركت في الدعاية والترويج ليه بكل الحب والدعم».

وأضافت شيرين عبد الوهاب: «متشرفة جدا بالناس اللي شاركت معايا في صنع الأغاني واللي أبدعوا في تقديم ما يعجب الجمهور سواء فنانين، شعراء، ملحنين، موزعين، وبعتبرهم شركاء النجاح في ألبوم فرق في مسيرتي الفنية، مشيدة بدعم جمهورها».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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