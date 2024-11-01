مشاهير العرب - نجوى كرم تدخل في نوبة بكاء على مسرح Arabs Got Talent.. فما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - نجوى كرم.. تصدر اسم الفنانة نجوى كرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انهارت بالبكاء على الهواء بسبب متسابق، في برنامج «أرابز جوت تالنت».

سبب بكاء نجوى كرم

تأثرت المطربة اللبنانية نجوى كرم، بالبكاء، بسبب متسابق في الحلقة الثالثة في برنامج «آرابز جوت تالنت»، توفت والدته قبل مشاركته في المسابقة، وتحدثت نجوى قائلة: «بكيت لأني بعرف أن الأم غالية، وهذا جعلنى أكثر تأثرًا الصراحة».

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يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم.

مواعيد وقنوات عرض «Arabs Got Talent»

يذكر أن حلقات الموسم السابع من «ARABS GOT TALENT»، تعرض على «شاهد» بعد عرضها على قناة «MBC مصر»، ويُعرض برنامج «أراب جود تالنت» على «MBC مصر»، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً.