اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

خريطة التلاوات اليوم أول أيام التوقيت الشتوي بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خريطة التلاوات اليوم أول أيام التوقيت الشتوي بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

خريطة التلاوات اليوم أول أيام التوقيت الشتوي بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:16 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورتي الضحى والشرح  5 ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف  30 ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة طه 30 ق. 
11:26 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  شعبان الصياد  وما تيسر من سورة النساء 15 ق.
12:25 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  سيد عبد الشافي هلال وما تيسر من سورة الصافات  30 ق.
13:05 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي وما تيسر من سورتي الأنبياء/ الحج  30 ق.
14:25 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  طه الفشني  وما تيسر من سورة الزمر  10 ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب خلاف   5ق الساعة 14:50
مصحف مجود للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى من سورة المؤمنون   2 ق.


16:40 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر  وما تيسر من سورتى الجن /المزمل  13ق.


17:13 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل / وما تيسر من سورة النور  30 ق.


17:47 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور  وما تيسر من سورة إبراهيم   15ق.


18:31 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  محمد عبدالعزيز حصان  وما تيسر من سورتى هود/ يوسف 30 ق.


19:31 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي/ وما تيسر من سورة  المائدة   30 ق.


22:15  (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى  وما تيسر من سورتى الأحزاب/ قصار السور 30 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل / وما تيسر من سورتى النجم/ القمر 42 ق.


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ هاشم هيبة / وما تيسر من سورة الحجرات 44 ق.


01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمزة مغازى  وما تيسر من سورة  المزمل 15 ق.


3:29 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفى وما تيسرمن سورة التوبة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق