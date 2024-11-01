رامي صبري يبدأ أولى جولاته الغنائية في كندا الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:21 صباحاً - يبدأ الفنان رامي صبري مساء اليوم الجمعة أولي حفلاته الغنائية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومن المقرر إقامة الحفل الأول في مدينة تورونتو.

حفلات رامي صبري في أمريكا وكندا

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري خلال حفله، عدد كبير من الأغاني والتي يتفاعل معها الجمهور بسول كبير علي المسرح.

بينما حفله الثاني من المقرر إقامته يوم ٢ نوفمبر في نيويورك، والحفل الثالث في واشنطن يوم 3 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تشهد الحفلات إقبالا كبيرا.

وأحيا رامي صبري، مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية، في عدة أماكن بين طنطا والساحل الشمالي.

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