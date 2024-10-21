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مصطفى حجاج ينهي تعاقده مع المنتج هاني محروس - أخبار كلمتك

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مصطفى حجاج ينهي تعاقده مع المنتج هاني محروس - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج ينهي تعاقده مع المنتج هاني محروس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً - أنهى المطرب الشاب، مصطفي حجاج، تعاقده مع المنتج الفني، هاني محروس، بعد سنوات طويلة من التعاون بينهما.

وفي هذا السياق، كشف مصدر لـ “كلمتك”، تفاصيل إنهاء التعاقد بين محروس وحجاج، حيث أكد أن التعاقد بين الثنائي إنتهي منذ أيام، واتفقا الطرفين على توقف مسيرة العمل بينهما.

وقال المصدر إن إنهاء التعاقد جاء بالتراضي، مشيرًا إلي أنه من الممكن أن يتعاون حجاج مع هاني محروس في تسجيل أغاني، بعيدًا عن فكرة الإنتاج نهائيًا.

وأكد، أن مصطفي حجاج، وضع خطة جديدة للعمل، بشكل منفرد، وذلك لمفاجأة جمهوره بأغاني جديدة، على مدار الأيام المقبلة.

وعلى الجانب الأخر، كان الفنان مصطفي حجاج طرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة والتي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة 

أغنية السهرة صباحي لمصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

وطرح الفنان مصطفي حجاج  أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري،  بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفى حجاج وجاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس.


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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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