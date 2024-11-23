فتحي بن لزرق يتحدث عن هذا الأمر الصادم بعدن - أخبار كلمتك

علق الصحفي فتحي بن لزرق على إنهيار المشاريع بعدن عقب الأمطار
وقال الصحفي فتحي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
مشاريع بالأمر المباشر وبلا اي مناقصات وبدون اي رقابة من اي جهة وبمئات ألالاف من الدولارات وبأموال يتم فرضها على كل بضاعة تمر بالموانئ وتذهب لصالح صندوق صيانة الطرق.
وتابع بالقول:
وفي نهاية المطاف لاتصمد هذه المشاريع أمام رشة مطر واحدة ويسقط التلميع الكاذب وبالضربة القاضية.
مختتما تعليقه قائلاً:
مراجعة نشاط صندوق صيانة الطرق والذي يرأسه معين الماس ومراجعة حجم ايراداته واخضاع كافة مشاريعه لرقابة حكومية صارمة وطرح المشاريع المنفذة لمناقصات حكومية تنافسية وتحت اشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة امر بات لا بد منه.
0 تعليق