الحكومة الشرعية تصرح بشأن استمرار اخفاء هذه الإعلامية - أخبار كلمتك



صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن استمرار مليشيا الحوثي بإخفاء الإعلامية والناشطة المدنية سحر الخولاني

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

‏● تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إخفاء الإعلامية والناشطة المدنية سحر الخولاني، قسرا، منذ اقتحام منزلها واختطافها في 10 سبتمبر، على خلفية تناولاتها للاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، وتحرمها من التواصل باسرتها، في امتداد للممارسات القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات منذ الانقلاب الغاشم

وأكد الوزير الارياني بالقول:اختطفت مليشيا الحوثي منذ انقلابها 2015، الآف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف تقييد حركتهن، والحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة

وأوضح الوزير الارياني بالقول:تؤكد التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية متخصصة، وشهادات المئات من الناجيات من معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، أن المختطفات في معتقلات المليشيا غير القانونية، يعشن اوضاعا مأساوية وصعبة، جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة

وأشار الوزير الارياني بالقول:منظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء مطالبين بالاضطلاع بدورهم في التنديد بالانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة

مطالباً المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية في ادانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لإجبارها على إطلاق الإعلامية سحر الخولاني دون قيد او شرط، وكافة المحتجزات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات، وضمان عدم افلاتهم من العقاب