غرق وتضرر شوارع في عدن بسبب المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

وجه أهالي الممدارة بالعاصمة عدن نداء استغاثة عاجلة إلى السلطتين المحلية في العاصمة ومديرية الشيخ عثمان وذلك لإنقاذهم اثر غرق الشوارع والحارات جراء هطول الأمطار الغزيرة فجر اليوم السبت وحاصرتهم في منازلهم.

وأكد الأهالي أن مياه الأمطار اختلطت بمياه المجاري وباتت بيئة لانتشار الأمراض والأوبئة مطالبين بسرعة شفط المياه من الشوارع ورش المبيدات لقتل البعوض قبل انتشار الأمراض.

وحملت رسالة الأهالي الامنيات بسرعة الاستجابة من قبل الجهات المعنية قبل حدوث الكارثة حيث جاء الرسالة كالآتي:

الأخ محافظ محافظة عدن

الأخ مأمور مديرية الشيخ عثمان

نطالبكم بسرعة التدخل لشفط مياه الأمطار وإنقاذ الأهالي بعد أن غرقت مياه الأمطار الشوارع وحاصرت منازلهم ولا يتمكنون من الخروج

فإن بقاء هذه المياه واختلاطها بمياه المجاري يترتب عليه انتشار البعوض التي تؤدي إلى انتقال العديد من الأمراض والأوبئة والذي سوف تنهك كاهل المواطن الذي لم يعد يقوى على توفير أدنى أدنى متطلبات الحياة اليومية البسيطة

نتمنى سرعة الاستجابة