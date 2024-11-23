ميلان يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ميلان يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن أعمال متسارعة لمليشيا الحوثي بشأن هذا الأمر(خطير) - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن أعمال متسارعة لمليشيا الحوثي بشأن هذا الأمر(خطير) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد زوجها.. «درة» تحصل على الجنسية المصرية (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد زوجها.. «درة» تحصل على الجنسية المصرية (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مصطفى كامل أبرز الحضور في عزاء عادل الفار (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مصطفى كامل أبرز الحضور في عزاء عادل الفار (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أكرم حسني: فوجئت باستقبال الجمهور السعودي لعرض «ألف تيتة وتيتة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أكرم حسني: فوجئت باستقبال الجمهور السعودي لعرض «ألف تيتة وتيتة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته.. نجوم تعاون معهم الملحن محمد رحيم (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته.. نجوم تعاون معهم الملحن محمد رحيم (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة غدا الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة غدا الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - عاجل| تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - عاجل| تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

غرق وتضرر شوارع في عدن بسبب المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
غرق وتضرر شوارع في عدن بسبب المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

غرق وتضرر شوارع في عدن بسبب المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - كلمتك/خاص:

وجه أهالي الممدارة بالعاصمة عدن نداء استغاثة عاجلة إلى السلطتين المحلية في العاصمة ومديرية الشيخ عثمان وذلك لإنقاذهم اثر غرق الشوارع والحارات جراء هطول الأمطار الغزيرة فجر اليوم السبت وحاصرتهم في منازلهم.

وأكد الأهالي أن مياه الأمطار اختلطت بمياه المجاري وباتت بيئة لانتشار الأمراض والأوبئة مطالبين بسرعة شفط المياه من الشوارع ورش المبيدات لقتل البعوض قبل انتشار الأمراض.

وحملت رسالة الأهالي الامنيات بسرعة الاستجابة من قبل الجهات المعنية قبل حدوث الكارثة حيث جاء الرسالة كالآتي:

الأخ محافظ محافظة عدن
الأخ مأمور مديرية الشيخ عثمان 

نطالبكم بسرعة التدخل لشفط مياه الأمطار وإنقاذ الأهالي بعد أن غرقت مياه الأمطار الشوارع وحاصرت منازلهم ولا يتمكنون من الخروج 
فإن بقاء هذه المياه واختلاطها بمياه المجاري يترتب عليه انتشار البعوض التي تؤدي إلى انتقال العديد من الأمراض والأوبئة والذي سوف تنهك كاهل المواطن الذي لم يعد يقوى على توفير أدنى أدنى متطلبات الحياة اليومية البسيطة 

نتمنى سرعة الاستجابة 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل:مقتل شخص برصاص مسلحين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق