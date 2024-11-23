على خلفية توقيف موظف .. اغلاق مركز صحي بتعز - أخبار كلمتك

اغلق مركز الحياة الصحي في جبل صبر بتعز اثر خلافات حول استبعاد موظف لاحدى المنظمات الداعمة .

وقالت مصادر محلية انه جرى اغلاق المركز الصحي في وجه المرضى صباح اليوم السبت احتجاجا على تدخل المواطنين في اعمال المركز ،

وتجمع مواطنون امام المركز في منطقة ذمرين اليوم نصرة لموظف تابع منظمة الهجرة الدولية (عمرو عبده حسن) الذي جرى استبعاده من عمله بالمركز اثر نشوب خلافات بينه وادارة الصحة التي تتهمه بالاخلال بواجباته الوظيفية ،وتعتبر استبعاده شرطا لاستمرار دعم المركز بالادوية والمستلزمات واستكمال توسعة المركز ب٣٥ الف دولار .

في حين يعزى للموظف الكشف عن عملية فساد تجري في المركز الذي يدعم من خلال البنك الدولي ومنظمة الهجرة الدولية ،

وتقدمت ادارة الصحة ببلاغات للجهات المعنية لضبط المتهجمين على ادارة المركز الصحي .

وارجع مصدر محلي رفيع ان الخلافات التي نشبت في المركز تعود لخلط الاوراق حول الادوية المقدمة من البنك الدولي التي يجري رصدها لصالح الهجرة ،

مثنيا على دور الموظف في خدمة المواطنين الذين رفضوا استبعاده .

يذكر ان المركز يدار من قبل موظفة تعد الوحيدة في مديرية صبر الموادم بعد اقصاء وزيرة الطيب من ادارة مركز الارشاد سيعة قبل اشهر ..

من (جميل الصامت)

