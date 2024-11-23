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مقتل شخص داخل منزله برصاص عصابة مسلحة اقتحمت المنزل - أخبار كلمتك

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مقتل شخص داخل منزله برصاص عصابة مسلحة اقتحمت المنزل - أخبار كلمتك

مقتل شخص داخل منزله برصاص عصابة مسلحة اقتحمت المنزل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:50 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت منطقة عقّان في مديرية المسيمير بمحافظة لحج جريمة بشعة، حيث قامت عصابة مسلحة مكونة من ستة أفراد باقتحام منزل وإطلاق النار على سكانه.

 

وأسفرت الحادثة عن مقتل المواطن (أ، ع، ف) " البالغ من العمر 26 عامًا، وإصابة الشاب (ع، م، ح) البالغ من العمر 21 عامًا.


ووفقًا لتقارير الشرطة، كان جميع الضحايا يسكنون المنزل بشكل منفرد، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الدافع وراء الجريمة هو خلاف على أراضٍ سكنية.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الذين تم تحديد هويتهم على النحو التالي: (ك، ع، غ، ص) و (هـ، ع، غ) و(أ، ب، ع، م، ج) و (ب، ع، م، ن) و (م، ع، م، ج).

 

وتم إيداع جثة القتيل في ثلاجة المستشفى، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبعد متابعة حثيثة، تم القبض على المتهمين، وجاري استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة
 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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