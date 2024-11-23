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الكشف عن رجل ابتز زوجته وقام بنشر صورها - أخبار كلمتك

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الكشف عن رجل ابتز زوجته وقام بنشر صورها - أخبار كلمتك

الكشف عن رجل ابتز زوجته وقام بنشر صورها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:مشاكل الشعب هذا ما يحلها الا ربنا، تواصل معي واحد قبل ساعتين قال انا في وجهك تشوف لي هذا الحساب تبع من جالس يهددني باlلقتل ويببتزني  بصور أختي، لاندري من وين حصل عليها، لو علم زوجها با يطلقها بسبب هذا الهلفوت، ويله بدأت البعسسة في الحساب يمين يسار طلع مرتبط بحساب شخصي، قمت صورت الحساب وارسلته له قلت له صاحب هذا الحساب هو الذي يدير الحساب الوهمي، قال خاف الله قل بغيرها.
واضاف:
قلت له والله، ليش ايش فيه تعرفه او كيف؟ قال ايوا هذا زوج أختي، الله المستعان يعني الخيانة من الداخل، المهم راح شوي وقده المتهم يراسلنا ويهددنا انه با يبقتلنا ليش اتهمه واسوي بينه مشكلة مع صهيره وبسببي زوجته حنقت لبيت أهلها، يالله رضاك إحنا والمشاكل الحين من الذي دخلنا بهذا السوق يطلعنا، خلاص مانشتي وجع رأس أكثر من كذا.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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