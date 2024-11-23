الكشف عن رجل ابتز زوجته وقام بنشر صورها - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:مشاكل الشعب هذا ما يحلها الا ربنا، تواصل معي واحد قبل ساعتين قال انا في وجهك تشوف لي هذا الحساب تبع من جالس يهددني باlلقتل ويببتزني بصور أختي، لاندري من وين حصل عليها، لو علم زوجها با يطلقها بسبب هذا الهلفوت، ويله بدأت البعسسة في الحساب يمين يسار طلع مرتبط بحساب شخصي، قمت صورت الحساب وارسلته له قلت له صاحب هذا الحساب هو الذي يدير الحساب الوهمي، قال خاف الله قل بغيرها.

واضاف:

قلت له والله، ليش ايش فيه تعرفه او كيف؟ قال ايوا هذا زوج أختي، الله المستعان يعني الخيانة من الداخل، المهم راح شوي وقده المتهم يراسلنا ويهددنا انه با يبقتلنا ليش اتهمه واسوي بينه مشكلة مع صهيره وبسببي زوجته حنقت لبيت أهلها، يالله رضاك إحنا والمشاكل الحين من الذي دخلنا بهذا السوق يطلعنا، خلاص مانشتي وجع رأس أكثر من كذا.