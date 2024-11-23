استعدادا للحرب.. الحوثيين يقومون بهذا الامر الخطير في الحديدة - أخبار كلمتك

كشفت مصادر عن نفق تم حفره على قرية المنظر محافظة الحديدة وذلك من قبل مليشيات الحوثيين.

وقال المحلل محمد الكميم:نفق بعمق ٢٠ متر وطول ٣ كم مع اجراءات تهجير لسكان القرية وكثير من القرى والمناطق في الحديدة لآلاف الاسر من ابناء تهامة خلال الفترة الماضية..

واضاف:تهجير لغرض الاستيلاء على اراضي في مناطق استراتيجية تحت مبررات الاستعداد لحرب مع عدو وهمي ومعركة وهمية وحرب كونية لا وجود لها الا في مخيلتهم ليضحكوا بها على قطيعهم ..

واختتم:فليس لديهم معركة الا مع الشعب اليمني ولن تكون الا مع القوات المسلحة اليمنية الذين ستدفنهم في تلك الإنفاق وتطمرهم فيها بمياة البحار لن تمر كل مشاريعكم وكل مهجر سوف يعود وكل ارض نهبتوها ستعود لصاحبها مع كل استثمارتكم التي وضعتموها فيها انتم ومشروعكم الى زوال مهما طال زمانكم فمستحيل بقائكم في أرض تلفظكم وتكرهكم..

