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استعدادا للحرب.. الحوثيين يقومون بهذا الامر الخطير في الحديدة - أخبار كلمتك

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استعدادا للحرب.. الحوثيين يقومون بهذا الامر الخطير في الحديدة - أخبار كلمتك

استعدادا للحرب.. الحوثيين يقومون بهذا الامر الخطير في الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر عن نفق تم حفره على قرية المنظر محافظة الحديدة وذلك من قبل مليشيات الحوثيين.
وقال المحلل محمد الكميم:نفق بعمق ٢٠ متر وطول ٣ كم مع اجراءات تهجير لسكان القرية وكثير من القرى والمناطق في الحديدة لآلاف الاسر من ابناء تهامة خلال الفترة الماضية..

واضاف:تهجير لغرض الاستيلاء على اراضي في مناطق استراتيجية تحت مبررات الاستعداد لحرب مع عدو وهمي ومعركة وهمية وحرب كونية لا وجود لها الا في مخيلتهم ليضحكوا بها على قطيعهم ..
واختتم:فليس لديهم معركة الا مع الشعب اليمني ولن تكون الا مع القوات المسلحة اليمنية الذين ستدفنهم في تلك الإنفاق وتطمرهم فيها بمياة البحار لن تمر كل مشاريعكم وكل مهجر سوف يعود وكل ارض نهبتوها ستعود لصاحبها مع كل استثمارتكم التي وضعتموها فيها انتم ومشروعكم الى زوال مهما طال زمانكم فمستحيل بقائكم في أرض تلفظكم وتكرهكم..
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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