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مقتل مواطن إثر ثأر قبلي في شبوة - أخبار كلمتك

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مقتل مواطن إثر ثأر قبلي في شبوة - أخبار كلمتك

مقتل مواطن إثر ثأر قبلي في شبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - كلمتك/ خاص

أفادت مصادر محلية عن مقتل محمد صالح ناصر الديولي الذي يسكن بيحان منذ سنوات.

وبحسب المصادر قتل الديولي بسوق بيحان صباح اليوم اثر ثار قبلي بينه وبين ال خليفه ال الكازمي قريه خمر على خلفية مقتل سلطان على الضيني الخليفي الذي قتل قبل سنوات في مدينة عتق.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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