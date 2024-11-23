مقتل مواطن إثر ثأر قبلي في شبوة - أخبار كلمتك

أفادت مصادر محلية عن مقتل محمد صالح ناصر الديولي الذي يسكن بيحان منذ سنوات.
وبحسب المصادر قتل الديولي بسوق بيحان صباح اليوم اثر ثار قبلي بينه وبين ال خليفه ال الكازمي قريه خمر على خلفية مقتل سلطان على الضيني الخليفي الذي قتل قبل سنوات في مدينة عتق.
أفادت مصادر محلية عن مقتل محمد صالح ناصر الديولي الذي يسكن بيحان منذ سنوات.
وبحسب المصادر قتل الديولي بسوق بيحان صباح اليوم اثر ثار قبلي بينه وبين ال خليفه ال الكازمي قريه خمر على خلفية مقتل سلطان على الضيني الخليفي الذي قتل قبل سنوات في مدينة عتق.
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