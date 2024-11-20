عاجل:تصريح جديد صادر عن الشرعية - أخبار كلمتك

أدان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشدة اقدام القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والمنتحل صفة وكيل محافظة إب يحيى القاسمي، بتوجيه تهم كيدية لعدد من المدرسات في مدارس المناهل الاهلية بمدينة إب، بـ "تكدير السلم الاجتماعي"، بعد مطالباتهن برفع يده عن المدرسة بعد سنوات من سيطرته عليها ونهب ايراداتها

واكد الوزير الارياني ان هذه الحادثة ليست تصرفا "فردياً" فهي تجسد نهج مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال النفوذ، وترهيب كل من يعارض ممارساتها الاجرامية والسطو غير المشروع على الممتلكات العامة والخاصة عبر توجيه التهم الكيدية، واستغلال الجهاز القضائي الخاضع لسيطرتها لقمعهم وإرهابهم وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة

مشيراً ان هذه الحادثة امتداد لمسلسل السطو والنهب الممنهج لممتلكات المواطنين واستثماراتهم في محافظة إب التي حولتها مليشيا الحوثي​ لإقطاعية لعناصرها القادمين من محافظات صعدة​ وعمران​، حيث أحصى تقرير حقوقي وقوع أكثر من (6296) جريمة وانتهاك في المحافظة خلال عام، منها 34 حالة نهب لمستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب

مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، باتخاذ موقف حازم ازاء ممارسات مليشيا الحوثي الاجرامية، والضغط عليها لوقف استهداف القطاع الخاص وتحويله لأدوات تمويل غير مشروع لانشطتها الإرهابية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية