رفضا لتجاوزات وخروقات اتحاد الكرة .. الصقر يبحث تجميد نشاط كرة القدم بالنادي . - أخبار كلمتك

على هامش لقاءات واجتماعات مجلس ادارة نادي الصقر بحث رئيس مجلس ادارة النادي الاستاذ شوقي احمد هائل سعيد ونائبه في مجلس الادارة الاستاذ رياض عبدالجبار علي الحروي عديد ملفات تتعلق بمشروع اعادة اعمار النادي واستعرضا فكرة تجميد مشاركة فريق كرة القدم في البطولات المحلية والتركيز في الفترة المقبلة على قطاع الناشئين وتوقفا امام ماتم انجازه في النادي من اعمال ترميم وتأهيل الملاعب وقدما الشكر لمحافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان ووزير الشباب والرياضة الاستاذ نائف البكري لمبادرتهما واعلانهما التكفل بتعشيب الملعب الرئيسي .

وفي اللقاء الذي جمع رئيس مجلس ادارة النادي شوقي هائل ونائبه رياض الحروي ناقشا ملف اعمار النادي في جوانبه المختلفة بما في ذلك التنسيق مع الداعمين والمانحين في الداخل والخارج بما يكفل تنفيذ مشروع اعادة اعمار النادي وفق خطة عمل بدأت بتأهيل مبنى مؤقت للادارة واعادة تسوير ماتهدم من سور النادي ورفع المخلفات وتأهيل عديد ملاعب .

وبحسب ماصرح به نائب رئيس النادي سوف تستمر الجهود على المستويين المحلي والخارجي للبحث عن مصادر دعم وتمويل تلبي طموحات مجلس الادارة والجمعية العمومية وجماهير النادي .

وفي سياق الاجتماع اكدا بإن بيان النادي الاخير المتعلق بموقف الادارة الصقراوية من انتخابات اتحاد كرة القدم كان واضحا ومعبرا عن رفض الصقر للتجاوزات والخروقات التي مارسها الاتحاد في حق الاندية ويمكن في اي وقت العودة الى بيان الصقر الاخير الذي اوضح فيه النادي موقفه الرسمي وعلى ضوء ذلك طُرحت للنقاش فكرة تجميد نشاط كرة القدم في النادي وسيتم عرضها على مجلس ادارة النادي للمزيد من النقاش واقرار ما هو مناسب .

تجدر الاشارة الى ان الاستاذ رياض الحروي نائب رئيس مجلس ادارة النادي قام بجولة خارج اليمن تتعلق بملف مشروع اعادة اعمار النادي وعلى هامش زياراته التقى رئيس مجلس الادارة ، واستعرضا كافة المراسلات والجهود الهادفة الى اعادة بناء النادي وفق الرسومات الهندسية التي تم اعتمادها وجرى على هامش اللقاء نقاش مستفيض حول تواجد نادي الصقر ضمن فريق قانوني - وعبر دعاوى قضائية امام المحاكم الرياضية الدولية - للكشف عن خروقات وتجاوزات اتحاد كرة القدم .