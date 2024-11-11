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قوات مسلحة تقوم بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

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قوات مسلحة تقوم بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

قوات مسلحة تقوم بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:14 مساءً - كلمتك/خاص:

أغلقت مليشيا الحوثي ، اليوم الإثنين، مصنع "الرعوي" في مديرية بني حشيش شمال غرب صنعاء، بعد محاصرته لعدة أيام بعشرات الأطقم العسكرية.

وقالت مصادر محلية إن إغلاق المصنع جاء بعد رفض مالكه دفع جبايات جديدة فرضتها المليشيا على القطاع الصناعي، في سياق حملات الجباية المستمرة التي تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين.

وأدى تصاعد هذه الجبايات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، حيث أغلقت حوالي 26٪ من الشركات بشكل نهائي، بينما اضطرت 41٪ من المنشآت التجارية لإغلاق بعض فروعها وتسريح موظفيها.

الإغلاق تزامن مع احتجاجات شعبية في المنطقة، حيث حاولت المليشيا قمع مسيرات تطالب بالقصاص لمقتل أحد أبناء القبائل على يد عناصر حوثية.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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