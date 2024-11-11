قوات مسلحة تقوم بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

أغلقت مليشيا الحوثي ، اليوم الإثنين، مصنع "الرعوي" في مديرية بني حشيش شمال غرب صنعاء، بعد محاصرته لعدة أيام بعشرات الأطقم العسكرية.

وقالت مصادر محلية إن إغلاق المصنع جاء بعد رفض مالكه دفع جبايات جديدة فرضتها المليشيا على القطاع الصناعي، في سياق حملات الجباية المستمرة التي تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين.

وأدى تصاعد هذه الجبايات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، حيث أغلقت حوالي 26٪ من الشركات بشكل نهائي، بينما اضطرت 41٪ من المنشآت التجارية لإغلاق بعض فروعها وتسريح موظفيها.

الإغلاق تزامن مع احتجاجات شعبية في المنطقة، حيث حاولت المليشيا قمع مسيرات تطالب بالقصاص لمقتل أحد أبناء القبائل على يد عناصر حوثية.

